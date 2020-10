Napoli: Sarracino (Pd), de Magistris pensa al suo futuro, la crisi può travolgere la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crisi grave ma de Magistris concentrato sul suo futuro politico". Lo ha dichiarato il segretario provinciale del Pd Napoli Marco Sarracino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. "Resto perplesso, nelle ultime 24 ore ho sentito tutti i sindaci del Pd dell'area metropolitana - ha proseguito - e tutti mi descrivono una situazione grave e non hanno nemmeno il tempo per tornare a casa. De Magistris invece lo trova per litigare con me, con Conte e con il Pd. È offensivo nei confronti dei cittadini che vivono questa situazione. Invece di fare il sindaco si preoccupa del suo futuro ruolo politico. Il primo cittadino anziché concentrarsi sul Covid è preoccupato delle prossime amministrative". Su Bassolino il segretario del Pd chiarisce: "l'ho incontrato perché è importante un confronto con la personalità della sinistra italiana. Io sono contro la rottamazione, ho 31 anni ma voglio costruire un coinvolgimento vero e non solo giudicarlo una risorsa". Sul prossimo futuro il segretario è molto preoccupato: "è un clima fuori dalla realtà, rischiamo di non comprendere ciò che succede. Sono teso perché la crisi sanitaria diventerà anche collasso economico e sociale che, rischia di compromettere l'ordine pubblico, basti guardare Arzano dove ci sono infiltrazioni della criminalità organizzata. Rischiamo di essere travolti da una situazione molto complessa e noi non vogliamo partecipare a questo teatrino". Infine, sul Comune e il rapporto con il sindaco Sarracino chiosa: "un conto è il dialogo istituzionale, un conto sostenere provvedimenti non condivisibili. Il consiglio comunale ha difficoltà a convocarsi perché la maggioranza di de Magistris non esiste più, è una minoranza anche in città". (Ren)