Sardegna: al via l'operazione "Igea", task force per effettuare tamponi a tappeto

- Sbarca anche in Sardegna l'operazione "Igea" voluta dal ministero della Difesa in accordo con il ministero della Salute e le Regioni. Un vero e proprio piano d'attacco contro il diffondersi dei contagi da Coronavirus. In buona sostanza si tratta di squadre miste composte da un medico, due infermieri, due carabinieri o due poliziotti con l'appoggio di un laboratorio fisso a Cagliari che saranno in grado di girare per tutta l'isola per effettuare tamponi a tappeto in appoggio alle Assl ed ai medici di base. Le squadre saranno operative dalle fine del mese e si sposteranno quotidianamente a seconda delle esigenze. Saranno organizzati anche drive-in temporanei in quei centri dove saranno richiesti interventi rapidi. Un modo per alleggerire la pressione sulle Assl e velocizzare i risultati dei test. (Rsc)