Sardegna: Anci su possibile lockdown, ristorare chi subirà danni economici

- "Chiunque decida di chiudere qualcosa deve chiarire come intende ristorare e in quanti giorni le attività che subirebbero danni economici. Se non lo si fa con provvedimenti assunti preliminarmente non ci sarà nessuna credibilità di chiedere sacrifici alla gente". Lo ha affermato Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione, Christian Solinas, che ha prospettato una possibile chiusura totale se la curva dei contagi non resisterà una significativa flessione. "I sindaci è da quasi un mese che hanno lanciato l'allerta sull'aumento dei contagi e sulla estrema fragilità del sistema sanitario - ha scritto sui social Deiana -. Siamo strati trattati da irresponsabili catastrofisti che fanno allarmismo e terrorismo. E ora come la mettiamo? Anche Solinas fa allarmismo? Oppure la situazione sta andando fuori controllo? Noi non tifiamo per il lockdown ma siamo per la serietà e per la schiettezza. Se c'è un problema o una difficoltà noi ci siamo"."Ci sono i sindaci e c'è Anci Sardegna che non li ha lasciati e non li lascerà soli un attimo se andremo incontro a nuove difficoltà, alla gestione di nuovi problemi – ha aggiunto Deiana -. Bisogna tenere i nervi saldi e avere idea di come si affronta un'emergenza così come abbiamo dimostrato di saper fare fra marzo e maggio. Sarebbe utile che, finalmente, la si finisse con le chiacchiere, con la testa perennemente rivolta al passato e si decida di affrontare la situazione per quella che è: vedere i dati, darsi degli obiettivi, valutare scenari", ha concluso. (Rsc)