Whirlpool: de Magistris, non si tocca! Chiusura colpo micidiale per migliaia di persone

- "Chiudere Whirpool in questo periodo di recrudescenza della diffusione del contagio ed in piena esplosione della pandemia sociale ed economica è un atto che la città di Napoli ed il Paese non possono accettare. Il Governo eviti subito questa sciagura che rappresenterebbe, soprattutto in questo momento, un colpo micidiale per migliaia di persone. Whirpool non si tocca !". Lo afferma il sindaco di Napoli Lugi de Magistris (Ren)