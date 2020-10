Covid: a Napoli impennata di contagi in Municipalità 8 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infatti - hanno proseguito Menna e Signorello - dopo 10 giorni dal precedente studio statistico si trovano ora in zona arancione. Per quanto riguarda l’età, si conferma quanto avevano segnalato gli infettivologi e cioè che si è abbassata; infatti in questi ultimi 10 giorni si è alzata la percentuale delle persone sotto i 20 anni e la fascia maggiormente rappresentata è dai 40 ai 60, con dati da attenzionare anche tra i 20 e 40. L’innalzamento sotto i 20 può essere attribuito all’apertura di scuole ed università ed alle attività sociali oltre che quelle lavorative per la fascia tra i 40 ed i 60. E' importante l’osservazione sul punto critico dei nuclei familiari e della promiscuità abitativa, infatti l’incremento dei contagi nelle zono popolari sicuramente è legato a fattori socio-economici e culturali". (Ren)