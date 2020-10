Campania: Patriarca (FI), stop a demolizioni case durante emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario sospendere le demolizioni delle prime case, e farlo nel più breve tempo possibile. Con una pandemia in piena espansione, come sostengono i virologi, è assolutamente irrazionale privare di un luogo di ricovero centinaia di famiglie". Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Campania, Annarita Patriarca. "Alcuni sindaci e il presidente Vincenzo De Luca stanno sottovalutando un problema che ha immediate ripercussioni non solo sull'ordine pubblico ma anche sul fronte sanitario – ha proseguito Patriarca – Non è qui in discussione la legalità dei provvedimenti esecutivi, ma in un contesto di eccezionale gravità, come quello che stiamo vivendo, non si può ragionare solo sui tecnicismi e sulle procedure: serve buon senso. Peraltro c'è una mozione che punta alla regolamentazione delle demolizioni votata all'unanimità nella passata legislatura che attende ancora applicazione. De Luca si impegni a richiedere lo stop alle demolizioni per tutta la durata dell'epidemia di coronavirus, ha concluso la capogruppo azzurra. (Ren)