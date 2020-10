Whirlpool: Iannone (Fd'I), chiusura è bomba sociale, governo incapace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ribadita intenzione della Whirlpool di chiudere lo stabilimento di Napoli è un’autentica bomba sociale e il governo italiano non è stato capace di raggiungere nessun risultato in questi mesi fino a farsi sorprendere a 10 giorni dalla chiusura. Un’autentica bomba sociale che deflagra e Fratelli d’Italia aveva lanciato l’allarme. L’incapacità del governo di difendere i diritti dei lavoratori indigna tanto quanto l’atteggiamento sordo della multinazionale". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di Fd'I in Campania.(Ren)