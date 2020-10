Whirlpool: M5s, da azienda atteggiamento irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Annunciando la cessazione della produzione su Napoli, Whirlpool conferma l'atteggiamento irresponsabile di una multinazionale alla quale è stato offerto un pacchetto di misure da oltre 100 milioni di euro. Il tavolo permanente appena istituito, che porterà all'individuazione di nuove soluzioni, è uno strumento importante per il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici. L'impegno incessante della sottosegretaria Alessandra Todde e del ministro Stefano Patanuelli non andrà disperso e siamo fiduciosi che si possa individuare presto una soluzione in grado di valorizzare il patrimonio di competenze del sito produttivo campano". Così in una notale deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. (Ren)