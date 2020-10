Trasporti: Pescara, nuove corse per gli studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di fatto la quadratura che può risolvere i problemi che sono arrivati, sui tavoli dei dirigenti scolastici e della Tua (la società di trasporto regionale), nel corso di questo primo mese di ripresa delle lezioni. "Il sistema tutto sommato ha retto - sottolinea l'assessore Luigi Albore Mascia - anche se indubbiamente qualche nodo da sciogliere resta. Per questo abbiamo voluto un tavolo di lavoro mensile come utile canale di dialogo tra tutti gli attori, dunque scuola e società di trasporti, chiamati a lavorare insieme per garantire la salute dei cittadini". Il responsabile dell'area Chieti-Pescara di Tua, Raffaele Piscitelli, ha presentato i dati relativi alle forze messe in campo in quest'ultimo mese da Tua: "60 corse Covid suppletive attivate con fondi della Regione, 40 corse aggiuntive sull'area urbana, 48 corse aggiuntive in area extraurbana, e 16 corse aggiuntive sulla Pescara-Penne, per un totale di circa diecimila posti. Non è poco. Quello che posso assicurare è che sulla base dei rilievi effettuati ad ogni segnalazione ricevuta, non è stato mai rilevato un carico di passeggeri superiore a quanto previsto dalla norma. Esiste evidentemente una percezione diffusa di insicurezza, ma si tratta di una percezione che non è confortata dalla realtà dei fatti". (Gru)