Covid: Verdoliva (Asl Napoli 1), Zuccarelli ha ragione, rischiamo il collasso (2)

- Sui posti letto Verdoliva aggiunge: "ci sono, abbiamo creato una rete in Campania e li stiamo aprendo man mano. Nuovi posti significa però sospendere altre attività: 40 infatti all'Ospedale del mare vuol dire toglierne all'attività chirurgica non urgente. Per quanto riguarda invece i positivi: curiamo le persone ma rischiamo il collasso del sistema. Immaginate se si dovessero creare focolai nelle forze dell'ordine o strategiche, come per un ospedale. La pericolosità del contagio non si conta solo nei positivi ma nei parametri che sono significativi e portati all'attenzione. Se si ammalano tutti i tassisti o gli autisti di mezzi pubblici? È questo il rischio del collasso. Ecco perché con il presidente De Luca, che ci sta addosso ogni giorno, puntiamo ad evitare i contatti". Infine, rispetto all'età dei positivi Verdoliva spiega i grafici dell'Asl: "Sono cambiati i flussi da marzo. Aumentati i contagi tra i 30enni. Riusciamo a contenere ancora la fascia dai 70-75 anni in poi ma anche qui ci sono incrementi. Ieri l'unità di crisi è durata 6 ore perché non si prendono a cuor leggero queste decisioni". (Ren)