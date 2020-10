Sardegna: 20 nuovi mezzi anticendio per Corpo forestale di vigilanza ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti nuovi automezzi sono stati consegnati oggi all'autoparco di Nuoro, in località Pratosardo, ai reparti del Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna. Si tratta di pick-up Mitshubishi L-200 dotati di modulo antincendi e sistemi con impatto ambientale bassissimo e in linea con la normativa antinquinamento Euro 6. Con la consegna si chiude il progetto triennale di acquisizione di automezzi moderni ed efficienti da assegnare alle Stazioni forestali del Corpo che nel triennio ha permesso di assegnare a tutte le stazioni forestali un nuovo automezzo antincendio. Il Corpo Forestale ha provveduto ad rafforzare il parco mezzi A.I.B. per rendere ancora più efficace il servizio di pronto intervento dedicato sia alle emergenze idrogeologiche sia a quelle relative allo spegnimento degli incendi rurali. (segue) (Rsc)