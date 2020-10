Sardegna: allarme contagi Covid, Solinas studia "Stop&Go" di 15 giorni per principali attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno 'Stop&Go' di 15 giorni per le principali attività, con contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus". E' l'ipotesi formulata dal presidente della Regione, Christian Solinas, vista la progressione della curva dei contagi nell'Isola che, spiega il governatore, "sta registrando una accelerazione che impone ulteriori e tempestive azioni per evitare di compromettere la tenuta del sistema sanitario e la regolare erogazione delle cure". La misura sarà presa d'intesa con il ministro della Salute ed con l'ausilio del nostro Comitato tecnico scientifico. (segue) (Rsc)