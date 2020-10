Covid: Verdoliva (Asl Napoli 1), Zuccarelli ha ragione, rischiamo il collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zuccarelli ha ragione, rischiamo il collasso". Lo ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore Asl Napoli 1, commentando durante la trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc le recenti dichiarazioni di Bruno Zuccarelli, vice presidente dell'Ordine dei medici di Napoli: "Zuccarelli è persona di grande esperienza. Ha ripetuto ciò che abbiamo detto in questi mesi. Il virus è un nemico invisibile difficile da combattere. È un momento delicato e ha fatto bene a lanciare l'allarme, forse provocatorio, ma merita rispetto per il coraggio di dire le cose come stanno. Siamo seriamente preoccupati. Non ci sarebbe stata l'ordinanza, non avremmo aperto 200 posti nel Covid Center. Diamo la possibilità per essere accolti in una struttura. Non avremmo aperto 40 posti di degenza all'Ospedale del Mare e ci stiamo preparando ai 72 posti di terapia intensiva". Poi il direttore dell'Asl Napoli 1 snocciola i numeri del contagio: "Vorrei ricordare che a Napoli abbiamo 5.622 persone in isolamento domiciliare perché positive, 178 ricoverate in ospedale e altre 6.023 a casa in sorveglianza perché a contatto stretto con positivi: oltre 11.823 cittadini napoletani. Ad agosto erano 502 in tutto. Zuccarelli ha usato parole forti come tsunami e ha fatto bene perché la situazione è complessa". A proposito del "residence" Verdoliva spiega i criteri: "questa struttura accoglie il paziente che potrebbe andare a casa perché guarito. Abbiamo analizzato condizioni abitative che non consentono la convivenza: un solo bagno, pochi metri quadrati con molte persone, fragilità all'interno del nucleo familiare. Invece viene seguito da remoto da infermieri e medici. C'è il bagno in camera con doccia, il wifi, il telefono e tutti comfort in quanto non è semplice stare chiusi da soli in una stanza". (segue) (Ren)