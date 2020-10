Sardegna: 20 nuovi mezzi anticendio per Corpo forestale di vigilanza ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pick-up allestito per il Corpo forestale ha una struttura robusta, altezza da terra pronunciata e trazione integrale utile per raggiungere agevolmente zone scoscese e lontane dalle strade asfaltate. Il pick-up dispone di trasmissione 4wd che prevede sia le marce ridotte sia la possibilità di azionare il blocco del differenziale posteriore, due caratteristiche che garantiscono una mobilità agevole anche in situazioni di fuoristrada impegnativo. (segue) (Rsc)