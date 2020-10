Campania: Confagricoltura, stop compensazioni ambientali per conversione in castagneto da frutto, nostra vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasformazione del bosco di castagno in castagneto da frutto non sarà più oggetto di interventi compensativi a carico del castanicoltore che potrà così intervenire senza oneri aggiuntivi per tutelare la propria produzione, sempre più spesso attaccata da avversità fungine e da insetti fitofagi, come il Cinipide galligeno del Castagno. E’ quanto contenuto – tra l’altro – nel decreto attuativo del Ministero alle Politiche agricole del 7 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256/2020, con cui si è provveduto alla “Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco”. Si è giunti alla definizione delle linee guida dopo un percorso condiviso al Tavolo della Filiera Foresta-Legno, a cui ha partecipato anche Confagricoltura, formulando puntuali osservazioni al testo normativo in gestazione. "Il decreto - informa Confagricoltura Campania - vieta gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzando esclusivamente quelli che non determinino un danno ambientale (vincolo boschivo) e che siano stati preventivamente autorizzati (prevedendo una compensazione forestale). Viene indicata però una casistica in cui si esclude l’obbligo della compensazione". (segue) (Ren)