Piemonte: Preioni (Lega) difende Icardi, è vittima di speculazioni politiche, i fatti parlano per lui

- L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, contro cui in queste ore il M5s ha presentato una mozione di sfiducia, ha la fiducia del gruppo della Lega. “Le polemiche - dice il capogruppo Alberto Preioni - le lasciamo a chi dimostra di non avere a cuore il bene del nostro Piemonte e della sua Sanità. A noi interessano i fatti, che dimostrano quanto la Regione abbia fatto in questi mesi per affrontare un’emergenza senza precedenti come quella del Covid 19. In otto mesi, Luigi Icardi e il suo assessorato hanno portato i posti di terapia intensiva da 327 a 614, la rete per l’analisi dei tamponi è passata da due laboratori a 28, negli ospedali sono stati assunti 2.503 professionisti tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e tecnici. E nei nostri magazzini sono pronti decine di milioni di dispositivi di protezione individuale per affrontare in totale sicurezza la seconda ondata”. “Alle speculazioni politiche, agli attacchi strumentali, alle diatribe sterili noi preferiamo ancora una volta rispondere con la forza dei fatti e l’oggettività dei numeri - aggiunge il capogruppo Preioni -. Perché è evidente la malafede di chi vuole costruire ad arte un “caso Piemonte” in una Regione che in questi mesi ha fatto anche più di quanto fosse nel suo potere per fronteggiare un’emergenza senza precedenti. Nessuno, nella storia del Piemonte, ha dovuto assolvere a un compito al limite dell’impossibile come quello a cui è stato chiamato Luigi Icardi. Che forse paga l’orgoglio di non essere un politico avvezzo a certi giochi di palazzo, quanto di essere rimasto un sindaco della Granda che lavora con onestà, schiena dritta e senza mai risparmiarsi per i propri cittadini. Chi oggi lo attacca, nella speranza di destabilizzare la maggioranza di cui siamo il primo azionista, dovrebbe semplicemente rivolgergli un grazie sincero, ben sapendo che io, i miei consiglieri e tutta la Lega lo difenderemo fino in fondo. Come ha giustamente detto il nostro governatore Alberto Cirio, c’è una squadra che gioca per il bene del Piemonte e per superare questo periodo tanto buio. Ma per vincere, dobbiamo affrontare il nemico comune senza divisioni. Onorando quel vincolo di reciproca lealtà senza il quale non sarebbe più possibile dare un governo alla Regione”. (Rpi)