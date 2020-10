Napoli: Clemente, sharing monopattini, al via sperimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche Reby, leader europea della smart mobility, attiva la sua sperimentazione di monopattini in sharing a Napoli". Lo ha annunciato il Comune in una nota spiegando che "saranno 900 i veicoli elettrici che verranno progressivamente collocati sulle strade cittadine. Domani la sperimentazione inizia con 250 monopattini distribuiti tra l'area Vomero e il centro città. Nelle settimane prossime è prevista la progressiva estensione dell'area operativa e del numero dei monopattini per una importante area della città". L'assessore al patrimonio Alessandra Clemente ha spiegato: "Con i monopattini di Reby si rafforzano le dotazioni e le possibilità di spostamento del cosiddetto ultimo miglio per i cittadini e turisti napoletani. A regime Reby metterà a disposizione un totale di 900 veicoli in modo da consentire diffusi spostamenti brevi nell'area urbana. Il servizio parte nell'area del Vomero e nell'area centrale – da Mergellina a piazza Municipio – in aggiunta all'altro operatore. Abbiamo dato la possibilità a questi operatori della sharing mobility di operare sul territorio comunale con l'unico obiettivo di migliorare le possibilità di mobilità della città". (segue) (Ren)