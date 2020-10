Campania: Borrelli (Verdi), orgogliosi per ricoscimento Dop a colatura alici di Cetara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La colatura di alici di Cetara ha finalmente ricevuto la denominazione Dop . Un obiettivo importante per un prodotto d'eccellenza della nostra Regione. Il giusto riconoscimento per una filiera che coinvolge centinaia di lavoratori che, da anni, con passione e dedizione, creano un prodotto che fa la differenza sulle tavole di tutta Italia e non solo. Un orgoglio per tutta la Regione". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. (Ren)