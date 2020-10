Guasco (Confcommercio Roma): "Bar e ristoranti non sono veicolo di contagio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione critica quella del commercio a Roma, che si può risolvere solo se si affrontano tre grandi temi come rifiuti, affitti e rilancio del turismo internazionale. Soprattutto nel post serrata, di questo si dovrà discutere per far ritornare grande la Capitale. Sarà, tra l’altro uno dei temi che il prossimo sindaco di Roma dovrà affrontare. Di questo e molto altro, ha parlato con “Agenzia Nova” Romolo Guasco, il direttore di Confcommercio di Roma nominato in un periodo critico per l’economia mondiale a causa dell’emergenza Coronavirus. “La situazione romana è molto difficile. La Capitale manca di due fattori fondamentali: il turismo internazionale e il movimento legato al lavoro delle grandi aziende che sono a Roma, ma anche al lavoro della pubblica amministrazione, dei ministeri e del governo e tutti quelli che vengono per turismo d'affari o comunque per pendolarismo a Roma. Quindi noi abbiamo dei fatturati praticamente azzerati di alcune aziende, mi riferisco al comparto alberghiero, ristorazione, e questo è il tema soprattutto delle zone centrali della città per cui è abbastanza incredibile che rimanga questa Ztl, incredibile nel senso che non ci sono i motivi tecnici per cui bisogna fare la Ztl, che ricordo sono: grande traffico, grande inquinamento, problemi di sicurezza dovuti al movimento. Quindi noi abbiamo chiesto alla sindaca Raggi di tornare a sospendere questa Ztl e vedremo nei prossimi giorni se succederà qualcosa”, ha spiegato Guasco. “Fatichiamo a tirare fuori dati dei fatturati a Roma, nel senso che per dare dei dati veri bisogna fare delle rilevazioni che è molto difficile fare. Certamente abbiamo una diminuzione dei consumi nazionali che Confcommercio nei suoi dati dice essere intorno al 20/25 per cento, ma ritengo che Roma potrebbe avere anche un calo superiore ancora di 5-6 punti percentuali”.Poi, a Roma, servirà affrontare tre temi fondamentali: rifiuti, affitti e turismo internazionale: “È sotto gli occhi di tutti il problema della raccolta dei rifiuti. Noi abbiamo avuto un aumento del 5 per cento nei prossimi anni della raccolta dei rifiuti, ma certamente i costi che le aziende e i cittadini romani pagano, sono i più alti d’Italia. Bisogna risolvere a monte questo problema, bisogna diminuire i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”, ha spiegato Guasco. “Dopodiché abbiamo il tema importantissimo degli affitti dei negozi. Apriremo un confronto con le proprietà immobiliari su questo argomento, perché è molto delicato. Non si può immaginare, e i proprietari immobiliari più illuminati vanno incontro alle aziende e anche ai normali conduttori per rivedere i canoni di affitto. Grandi gruppi magari lasciano stare in attesa che si riprendano”. Infine sul turismo internazionale, “dobbiamo prepotentemente ritornare sui mercati internazionali. Io spero che la Regione e il Comune avviino quanto prima delle campagne per attrarre i turisti dentro la nostra città e regione. Io credo che quando ripartirà la voglia e il desiderio, quando non ci sarà più paura del Covid, la voglia di viaggiare sarà infinita. Tutti avremo voglia di viaggiare e quindi partirà una grande competizione tra tutte le grandi Capitali europee e internazionali, sui grandi mercati del nord Europa, ma anche i mercati orientali. Dobbiamo essere pronti a offrire dei pacchetti, lavorare molto con gli albergatori, lavorare molto con tutto il sistema turistico e commerciale”.E sull’ultimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri che impone la chiusura dei ristoranti entro le 24 e l’obbligo del servizio al tavolo a partire dalle 18, tra le misure per contrastare il coronavirus, Guasco non ci sta: “C'è un problema di fondo che non condividiamo: non condividiamo l'idea che le nostre aziende siano luoghi facili per il contagio, perché riteniamo che non ci siano dei dati oggettivi su questo, soprattutto perché la stragrande maggioranza dei bar e ristorazioni, per la loro vita personale, perché se non contravvieni alle regole hai delle sanzioni, è molto scrupolosa nell'applicare le regole, e quindi il consumatore cliente che va al ristorante oggi è in una situazione protetta, cosa che non avviene sui trasporti pubblici, sottolineiamolo. È evidente che qui qualcuno doveva comprare autobus oppure rimettere a posto i trasporti pubblici diversi mesi fa e non è stato fatto, mi pare, più o meno da nessuna parte d'Italia. Quindi noi siamo contrari su queste misure, ovviamente le rispetteremo, speriamo che queste misure non peggiorino quel clima già pessimo di paura che c'è in mezzo alle persone. Tema fondamentale: ridare fiducia alle persone, andarsi a fare una passeggiata in sicurezza mettendo le mascherine, entrare nei ristoranti e sottostare alle regole e alle discipline che i ristoratori e i bar sono sempre attenti a far rispettare”, ha aggiunto il direttore di Confcommercio Roma.Sul futuro politico di Roma, che sceglierà la prossima primavera il nuovo sindaco, Romolo Guasco riflette: “In questo momento mi pare che si parli più di persone che di programmi. Le persone sono tutti rispettabili e ben accette. Il problema è capire quali sono i programmi. Come al solito Roma diventerà inevitabilmente una disputa della politica nazionale, un grande palcoscenico. Lo è sempre stato. Io credo e spero che i romani giudicheranno e noi imprese giudicheremo non tanto su equilibri nazionali ma sulle cose concrete che bisognerà fare in questa città che ha un ritardo enorme nella sua crescita. Oggi abbiamo un altro scatto che la città deve provare a fare. Che cosa è la città e come si pone Roma oggi nella competizione internazionale e con delle capitali europee per attrarre capitali, investimenti, situazioni e possibilità di ricchezza. Questo è quello che dovrebbe fare il sindaco. Poi certo dobbiamo parlare della spazzatura, dei trasporti dell’Atac, sono cose fondamentali. Se noi pensiamo che con l’attuale assetto delle municipalizzate si possano risolvere i problemi di questa città credo che questo sia un limite che riscontriamo in tutte e due le amministrazioni, sia quella capitolina che quella regionale”Il direttore di Confcommercio Roma dà un giudizio sulla sindaca Raggi: “Io credo che la giunta Raggi abbia avuto una grandissima difficoltà di partenza che derivava dalla sua narrazione. Un sindaco che arriva e fa la sua campagna elettorale vincendo e dicendo ‘è tutto sbagliato, tutti delinquenti, tutti a casa, niente di buono’ non funziona. E infatti i primi anni ha girato a vuoto. Roma invece si governa con delle squadre forti, avendo dei rapporti e dei contatti. Oggi la situazione del Movimento 5 stelle mi sembra oggettivamente diversa da quella di anni fa e qualche segnale a fine mandato, forse la Raggi lo sta dando, sull’ordinaria amministrazione. La Raggi sta facendo un’operazione, dal suo punto di vista anche intelligente, di tentare di giocarsi la carta dell’ordinaria amministrazione. Quindi alcune strade sono state asfaltate, un po’ di pulizia in più da qualche parte ci sta, l’abbattimento della sopraelevata della Tiburtina è stata una operazione intelligente, qualche parco giochi in più: cose di ordinaria amministrazione. Non credo che Roma riesca a sopravvivere solo di ordinaria amministrazione, credo che la Raggi che ad oggi sembra l’unica candidata certa – insieme a Calenda che però non si capisce ancora da chi è sostenuto – probabilmente farà una campagna sull’ordinaria amministrazione. Credo che Roma abbia bisogno di qualcosa di più forte, di più importante, ordinario ma con un sogno e con un traguardo". (Rer)