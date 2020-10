© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatto l'assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis che ha espresso apprezzamento per il completamento del piano di modernizzazione e di adeguamento del parco automezzi, necessario per le attività istituzionali e che mette in primo piano la sicurezza e la salute del personale spesso chiamato a lavorare in contesti ambientali critici. (Rsc)