Campania: Confagricoltura, stop compensazioni ambientali per conversione in castagneto da frutto, nostra vittoria (2)

- “In particolare - spiega il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano - viene accolta la richiesta di Confagricoltura Campania di esonerare dalle compensazioni quelle volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l’obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l’attività di coltura castanicola prima che siano decorsi almeno dieci anni dall’inizio delle attività stesse" Ed è un provvedimento importante per la Campania, dove la coltivazione del castagno è diffusa in circa 50 comuni, estesa su quasi 160mila ettari e con un potenziale produttivo di circa 251mila quintali annui. Tale potenziale è ancora oggi lontano dall’essere raggiunto a causa dei problemi di natura fitosanitaria che affliggono i castagneti campani. E che possono essere risolti solo con una gestione a frutteto del castagneto. (Ren)