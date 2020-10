Covid: Cantalamessa (Lega), Spadafora contro De Luca, i nodi vengono al pettine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spadafora che non ci sta e replica alle provocazioni di De Luca. Nella disputa interviene anche Zingaretti e in tre mettono in scena un teatrino degno delle 'fiction' più banali e squallide". Così in una nota il deputato Lega Gianluca Cantalamessa. "Mentre l'Italia paga il conto salatissimo di una gestione inefficace e inefficiente sia a livello locale che nazionale - ha proseguito - è persino costretta ad assistere all'ennesimo scontro interno alla maggioranza. Che i nodi sarebbero venuti al pettine era scontato. Il fatto, poi, che in difesa di De Luca sia intervenuto il vice Bonavitacola per difendere gli indifendibili sanità e trasporti campani rende le cose ancor più surreali. Preferiremmo andare oltre questi spettacoli da assemblea d'istituto, e finalmente sentir parlare in maniera propositiva e risolutiva dei problemi legati al mondo della sanità campana, commissariata ad oltranza e tirata fuori dal commissariamento senza reali meriti (a conti fatti), dei piani ospedalieri non pervenuti quanto meno negli ultimi 10 anni. Ammettere le proprie responsabilità significa essere intellettualmente onesti. Cercare il bene comune oltre gli slogan, significa essere uomini e donne politici. In caso contrario esistono altri lavori. La politica è una cosa seria", ha concluso. (Ren)