Covid: Confapi Napoli, governo non imponga smart working a pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono alcune attività che possono proseguire tranquillamente senza smart working, e in sicurezza – ha aggiunto il leader delle Pmi napoletane – Di questo deve preoccuparsi l'esecutivo. Evitando che le imprese private si svuotino di lavoratori e impedendo che anche lo smart working nella pubblica amministrazione finisca per rallentare una burocrazia già elefantiaca nelle procedure e nei tempi di risposta". "Altrimenti – conclude Marrone – voler imporre lo smart working generalizzato creerà un duplice effetto negativo: da un lato danneggerà l'organizzazione aziendale delle imprese private e dall'altro ne rallenterà la produttività per gli inevitabili ritardi che una pubblica amministrazione, in funzione da remoto, accumulerà rispetto alle nostre istanze". (Ren)