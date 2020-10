Covid: 30 positivi e 170 in quarantena nella Polizia municipale di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo 30 positivi e 170 in quarantena". Lo ha dichiarato il comandante della Polizia municipale di Napoli Ciro Esposito, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Esposito chiarisce sul vortice delle ordinanze regionali: "questa mattina è arrivata un'ordinanza che si riferisce solo allo spostamento intra-provinciale e alla chiusura di Arzano, non parla ancora del coprifuoco. Con i Dpcm di notte e le ordinanze all'ultimo minuto mi sono attrezzato. Ho spiegato ai miei uomini come applicare con intelligenza le sanzioni ai cittadini che spesso non sono subito a conoscenza delle modifiche". Sui dati del contagio nel corpo della Polizia municipale Esposito precisa che "in questi giorni abbiamo attivato già primi interventi, ho alcuni miei uomini che vivono ad Arzano e rischiano di restare fuori. Ho 30 persone positive al Covid, 170 in quarantena e abbiamo evitato in sicurezza la diffusione del contagio come corpo municipale. Noi lavoriamo per la collettività". Infine sulla sicurezza degli agenti: "siamo una categoria a rischio in quanto a contatto con la cittadinanza. Nella scorsa primavera non c'erano questi numeri. Siamo attenti nelle nostre strutture, però nella vita privata i contatti inducono a esposizioni. Avremo un servizio di notte per la nuova ordinanza". (Ren)