Piemonte: Ricca, pronti a superare il Suk di Torino, a breve libereremo area di via Carcano

- Il Tavolo per la Sicurezza tenutosi ieri a Torino "è stato occasione per ribadire la volontà della Regione Piemonte di superare definitivamente il Suk di via Carcano", nel capoluogo piemontese. L’incontro ha portato "a un’interlocuzione proficua con la Prefettura, che conduce alla liberazione definitiva dell’area con tempi rapidi". A dirlo è lo staff di Fabrizio Ricca, assessore regionale alla Sicurezza. “È una cosa che i torinesi chiedono a gran voce da molto tempo ed è nostro dovere dare risposte - spiega - .Specialmente in un momento di emergenza come questo è fondamentale evitare che abusivismo e mancanza di controlli rischino di creare disagi e problemi ai cittadini”. (Rpi)