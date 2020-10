Napoli: visita istituzionale del Prefetto al Comune di Bacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Bacoli per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal Sindaco, Josi Gerardo Della Ragione e dai componenti della Giunta con i quali ha affrontato le tematiche più rilevanti che interessano il Comune. Il sindaco ha illustrato le iniziative in atto per migliorare la vivibilità del contesto e per valorizzare il territorio, contraddistinto da straordinarie bellezze paesaggistiche e dalla ricchezza del patrimonio storico ed archeologico. Il prefetto - che ha sottolineato la necessità di potenziare la videosorveglianza e di concludere le procedure già in atto per l’utilizzo dei beni confiscati - si è poi recato presso la locale Stazione dei carabinieri, e successivamente presso la Tenenza della Guardia di finanza ed infine, alla Capitaneria di Porto, ove ha incontrato il personale quotidianamente impegnato sul territorio. Il prefetto ha sottolineato l'importanza di garantire la coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo per assicurare la sicurezza dei luoghi e l’interesse generale dei cittadini.(Ren)