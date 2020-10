Covid: Borrelli (Verdi), troppi contagi tra olandesi non si giochi Napoli-Az Alkmaar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento in cui il contagio del virus sta per rompere gli argini trovo assolutamente sbagliato consentire la disputa del match di Europa League tra il Napoli e la squadra olandese dell'Az Alkmaar che conta nelle sue fila ben 13 giocatori positivi al Covid più quattro persone dello staff. Una possibile bomba virale che viene in città considerati i tempi ancora incerti del contagio". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: "E' già accaduto nel campionato italiano che giocatori risultati negativi ai test prima della partita, ricordiamo il caso Genoa, siano poi risultati positivi subito dopo il match. Il calcio con i suoi protagonisti è una macchina da soldi che apparentemente non può essere fermata, in spregio di tutte le norme, i decreti e le regole che valgono per i comuni mortali". Borrelli ha concluso: "Ho chiesto l'intervento dell'Asl Napoli 1 per verificare se ci siano i presupposti per disputare la partita in piena sicurezza dei calciatori, degli staff tecnici e di tutti coloro che hanno a che fare con la logistica di una squadra che rimarrà in città per due giorni". (Ren)