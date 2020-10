Covid: Mastella, razionalizzazione ospedaliera non espropri diritto salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che, mai come nei momenti di emergenza, si debba essere solidali, ma senza comprimere altre esigenze egualmente necessarie. È il caso del trasferimento dei malati Covid presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, che sembra essere diventata una succursale di altre realtà. E se, come sta accadendo, salgono in quota i contagi di Benevento, dove trasferiamo i nostri malati? Non è possibile accettare questa situazione. Diventa inaccettabile. Mi auguro che la razionalizzazione ospedaliera superi questa anomalia. Solidarietà sì, ma non espropriazione dei diritti alla salute dei miei concittadini e provinciali". Lo ha scritto sui social il sindaco Clemente Mastella.(Ren)