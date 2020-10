Puglia: Ruggeri, lascio deleghe assessoriali in buone mani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruggeri ha aggiunto: "Colgo l'occasione per ringraziarti della opportunità che mi hai offerto in questi anni di lavorare al Tuo fianco e di crescere sul piano amministrativo, politico ma soprattutto umano. Sono certo che insieme a te e ai colleghi della Giunta abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo seminato insieme la speranza che una Puglia migliore è ancora e sempre possibile". Quindi ha continuato: "Questo ce lo hanno confermato i fatti, i risultati elettorali, ma anche l'affetto dei tanti pugliesi che incontriamo ogni giorno e che ancora credono in noi. Unitamente ringrazio gli amici e colleghi della Giunta ma soprattutto i miei collaboratori, i dirigenti e tutto il personale del Welfare per avere supportato il mio lavoro". Ruggeri ha concluso: "Sono certo che il mio impegno per questa Regione che amiamo tanto, continuerà su altri fronti e in altri luoghi". (Ren)