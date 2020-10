Trasporti: Pescara, nuove corse per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento del numero delle corse negli orari e lungo quei percorsi che hanno mostrato criticità, comunque con un obiettivo globale: quello di andare al di sotto dell'indice di carico dell'80 per cento per i mezzi di trasporto pubblico locale. E' l'ulteriore passo in avanti del servizio di trasporto pubblico per sostenere il sistema-scuola nell'anno della pandemia, anche in presenza di un sensibile aumento dei contagi. L'implementazione dei mezzi è stata annunciata dal responsabile dell'Ufficio Trasporti della Regione, Mario Litterio, nel corso del tavolo di lavoro voluto e presieduto dall'assessore alla Mobilità del Comune di Pescara Luigi Albore Mascia. (segue) (Gru)