Covid: Nonno (Fd'I), inutile accanimento di De Luca sui cittadini di Arzano (Na)

- "L'ordinanza 82 emanata dal presidente De Luca con la quale, in sintesi, si conferma l'isolamento totale del Comune di Arzano sino al prossimo 30 ottobre rappresenta un accanimento terapeutico per quel territorio e per i suoi cittadini". Lo ha sostenuto in una nota il consigliere regionale della Campania di Napoli Fd'I Marco Nonno che ha aggiunto: "Amici del posto mi segnalano che, tra l'altro, in città vige il caos e che non vi sono controlli sulla mobilità interna e sui conseguenti assembramenti, non prevedendo l'ordinanza limitazioni di spostamento interne al Comune, ma solo da ed in ingresso. Quindi, giustamente, la gente può stare tranquillamente in strada". (segue) (Ren)