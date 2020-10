Campania: Patriarca (FI), approssimazione De Luca rischia di far chiudere due poli sanitari napoletani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rischiano di chiudere due poli di eccellenza sanitaria napoletana, a causa dell'approssimazione gestionale del governatore De Luca". Questo l'allarme lanciato da Annarita Patriarca, capogruppo regionale di Forza Italia. "Sono prossime alla sospensione le attività dei reparti di Medicina dell'ospedale di Gragnano e di Vico Equense, per spostare il personale medico presso i Covid center di Boscotrecase e di Torre del Greco. Il Covid non ha cancellato le altre patologie, è da irresponsabili smantellare reparti, in cui si combattono malattie non meno gravi e potenzialmente letali del coronavirus, e trasferire medici che servono l'intero comprensorio oplontino-stabiese, quello dei Lattari, e della costiera sorrentina, senza programmare un adeguato turnover". Patriarca ha aggiunto: "Stando così le cose, c'è da chiedersi: De Luca, che non dimentichiamo, ha deciso di mantenere la delega alla Sanità, in tutti questi mesi, cosa ha fatto per impedire che si verificasse una carenza di organico presso i Covid center? Una domanda non retorica considerato che il governatore era stato informato, e ben sapeva che in autunno si sarebbe registrata una nuova ondata di contagi". (segue) (Ren)