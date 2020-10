Puglia: Ruggeri, lascio deleghe assessoriali in buone mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tempi burocratici per la proclamazione degli eletti della tornata elettorale del 20 e 21 settembre stanno allungando anche i tempi per la formazione del nuovo governo regionale". Lo ha scritto l'ex assessore regionale pugliese alla Sanità Salvatore Ruggeri: "Per questo, dopo una lunga e attenta riflessione sulle difficoltà che il nostro Paese e la nostra Regione stanno attraversando a causa dell'epidemia di coronavirus, al solo fine di accelerare i processi di cambiamento che i pugliesi ci chiedono per fronteggiare questa nuova e grave emergenza, ti comunico la mia volontà di dimettermi da assessore regionale". E ancora: "Sono convinto che riunire le deleghe del Welfare e della Sanità nelle mani di un professionista esperto quale il professor Lopalco, sia al momento la decisione migliore e più giusta per la nostra Regione e per tutti i pugliesi che attendono dal nuovo esecutivo scelte forti e coraggiose in tempi brevi". (segue) (Ren)