Infrastrutture: L'Aquila, “Aeroporto dei Parchi" in mano al nuovo gestore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato formalizzato nella giornata di ieri il passaggio di consegne dell'aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro" dalla XPress alla Sunrise Aviation - la società aquilana con sede a Preturo, frazione in cui si trova lo scalo di proprietà del Comune dell'Aquila - che si è aggiudicata la gara d'appalto per la gestione. Al passaggio di consegne erano presenti il sindaco Pierluigi Biondi, e l'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Carla Mannetti. "Quando a settembre ci fu il primo incontro tra vecchia e nuova gestione dell'aeroporto, alla presenza dell'amministrazione comunale – hanno spiegato Biondi e Mannetti – stabilimmo nero su bianco che il termine della procedura di affiancamento e di inserimento della nuova società doveva essere fissato inderogabilmente entro il 20 ottobre. Data rispettata. Da oggi, pertanto, dopo qualche anno di stop delle attività, comincia subito una nuova vita per l'aeroporto dei Parchi". (segue) (Gru)