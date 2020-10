Campania: Patriarca (FI), approssimazione De Luca rischia di far chiudere due poli sanitari napoletani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca ha continuato: "E' evidente che, come più volte denunciato da Fi, facciamo i conti con una emergenza gestita in maniera assolutamente approssimativa da parte del presidente della Regione Campania. Che in tutti questi mesi ha pensato solo a mascherare la grave crisi in atto a fini elettorali, mettendo a punto spot ad effetto, e conquistando la ribalta delle televisioni nazionali con performance da showman piuttosto che da amministratore serio e coscienzioso, che si preoccupa dei cittadini, della loro salute, e dei servizi che bisogna predisporre e implementare in caso di emergenze". Quindi ha concluso: "Ciò non ci impedisce, comunque, considerato il drammatico momento che la nostra comunità sta vivendo, di offrire la nostra leale collaborazione al presidente De Luca per senso di responsabilità. Siamo pronti a mettere a disposizione dell'Istituzione non solo le nostre proposte ma anche le nostre esperienze e capacità. Per farlo, però, il governatore deve uscire dalla torre d'avorio in cui si è rintanato e aprire a un maggiore coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale. Condividendo non solo i numeri ma anche le difficoltà e i deficit organizzativi e strutturali di cui soffre il comparto sanitario in questo momento, e smettendola di giocare con le battute a effetto". (Ren)