Covid: De Luca, domattina parte il Covid Residence da 200 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I posti letto Covid disponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta, perché siccome, ovviamente, il personale è limitato, per garantire i turni nei posti Covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali". Lo ha dichiarato sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Mano a mano che abbiamo l’aumento della richiesta di posti Covid, si riducono le attività non essenziali, e apriamo i posti letto Covid. Domani mattina parte il Covid Residence, una bellissima struttura di circa 200 posti letto destinata ai pazienti Covid asintomatici, che non hanno la possibilità di stare a casa per la quarantena. Una palazzina di 4 piani, con oltre 200 posti: altro che mancanza di posti letto". (Ren)