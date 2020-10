Covid: M5s, situazione preoccupante in Campania, Regione agisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La situazione in Campania sul fronte Covid-19 preoccupa non poco. Per quanto il governatore De Luca stia cercando di tenere il pugno duro, forse anziché chiudere le scuole bisognerebbe preoccuparsi di come mai in regione non siano stati attivati i posti previsti in terapia intensiva secondo i fondi stanziati dal governo. A fronte degli oltre 800 posti previsti, la Campania ha solo 433 postazioni di terapia intensiva attive. Più che di luoghi a rischio bisogna parlare di comportamenti a rischio e sensibilizzare i cittadini a rispettare le regole di prevenzione dei contagi quali indossare le mascherine, mantenere il distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani. Questo governo sta facendo il massimo per coniugare tutela della salute e salvaguardia dei settori produttivi ma le Regioni devono fare la propria parte ed intervenire laddove ne ravvedano la necessità. Solo così vinceremo questa battaglia. Tutti devono fare la loro parte. Non serve puntare il dito, serve agire”. Così, in una nota, i senatori campanI del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama Maria Domenica Castellone e Raffaele Mautone. (Ren)