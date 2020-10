Comuni: Vittorio Sgarbi nuovo delegato Anci per la "Valorizzazione dei beni storici e culturali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittorio Sgarbi, deputato e sindaco di Sutri, è il nuovo delegato dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, per la "Valorizzazione dei Beni storici e culturali". "Un incarico molto prestigioso - spiega una nota - che sottolinea il costante impegno di Sgarbi nella tutela e nella promozione del patrimonio e della Bellezza del Paese, da Sutri a Rovereto, da San Severino Marche a Salemi". Tra i vari sindaci di grandi città che compongono la squadra di lavoro dell’Anci, come de Magistris, Appendino, Pizzarotti, Nardella, Sgarbi risulta il primo cittadino del paese più piccolo, ma con il ruolo più importante. "Un incarico autorevole - sottolinea la nota - che il presidente dell’Anci Decaro ha riconosciuto a Vittorio Sgarbi superando ogni questione politica e che, quindi, lo pone al di sopra delle parti, a testimonianza della capacità della cultura di unire". "Ringrazio il presidente Decaro, che stimo molto, sperando di unire e non di dividere", ha commentato Vittorio Sgarbi. (Ren)