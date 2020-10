Campania: Pionati (Adc), il cabaret di De Luca oggi non fa ridere più nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca ha il diretto controllo di due settori strategici della Regione (sanità e trasporti) che ne assorbono l'80 percento del bilancio e rappresentano oggi due autentici disastri. Ogni giorno diventa più evidente la sua incapacità a fronteggiare l'emergenza covid nonostante ci sia stato tutto il tempo per prepararsi alla seconda ondata. Le battute da cabaret di de luca, oggi, non fanno ridere più nessuno. Verrebbe da dire: chi di covid ferisce, di covid perisce". Lo ha dichiarato in una nota il segretario di Alleanza di Centro Francesco Pionati.(Ren)