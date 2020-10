Campania: Iovino (M5s), Bonavitacola ammetta fallimenti anziché attaccare ministro Spadafora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancanza di garbo istituzionale e di rispetto nei confronti delle azioni del nostro governo, che sta gestendo questa emergenza sanitaria come nessun altro Paese in Europa, oltre che essere prerogativa del governatore della Campania, ora lo diventa anche del suo fedele vice. Dal ministro Spadafora non sono state pronunciate frasi né volgari, come ritiene Bonavitacola nella sua grottesca nota, né irriguardose". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino: " E' un dato di fatto che in Campania il banco sia saltato e che De Luca abbia perso il timone della gestione dell'emergenza Covid. Gli ospedali della nostra regione sono saturi da tempo, manca personale sanitario, reparti continuano a chiudere ovunque, mancano percorsi differenziati e per troppo tempo siamo stati ultimi per numero di tamponi". (segue) (Ren)