Campania: Iovino (M5s), Bonavitacola ammetta fallimenti anziché attaccare ministro Spadafora (2)

- Iovino ha aggiunto: "E i tre famosi Covid center, che nelle intenzioni di De Luca avrebbero dovuto essere fondamentali nella fase di risalita della curva dei contagi, sono fermi al palo, oltre che oggetto di un'inchiesta della magistratura. De Luca ha fallito e il suo vice faccia ammenda assieme a lui". Quindi il parlamentare campano del Movimento cinque stelle ha concluso il suo intervento e ha affermato: "Piuttosto che lanciare strali contro il ministro Spadafora, Bonavitacola lo ringrazi per quanto ha fatto e sta facendo per i nostri giovani e per le periferie abbandonate di ogni angolo della Campania". (Ren)