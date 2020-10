Napoli: venerdì la premiazione delle foto più belle del centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 23 ottobre, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, si terrà la premiazione del concorso fotografico "I centri storici, bellezze contemporanee", bandito dall'Associazione Flegrea Photo, con il patrocinio dell'Ordine architetti Ppc di Napoli e Provincia e che ha come tema luoghi, piazze, palazzi, architetture, contesti particolari, bellezze di un tempo distante pervenute nel tempo presente, di Napoli e della Città metropolitana. Il comitato organizzatore è composto da Francesco Soranno, Concetta Marrazzo, Antonio Ciniglio, Diego Marotta. La giuria vede la presenza di Leonardo Di Mauro, presidente ordine Architetti Ppc Napoli e Provincia; Carmine Piscopo, docente Dip. Architettura Università Federico II Napoli; Michelangelo Russo, direttore Dip. Architettura Università Federico II Napoli; Fabio Donato, docente Accademia Belle Arti di Napoli; Francesco Soranno, presidente Flegrea Photo associazione. Saranno premiati il migliore autore (euro 500) e la migliore foto (con un buono per partecipare a workshop e/o corso di fotografia di Flegrea Photo). Menzioni speciali per le opere che rivelano particolare pregio artistico. Le opere, esposte nel Complesso di San Domenico Maggiore fino a lunedì 2 novembre, saranno trasferite presso la sede dell'Ordine degli Architetti Ppc di Napoli p.tta Matilde Serao, per essere poste in vendita attraverso un'asta di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto al reparto Oncologia dell'Ospedale Pausilipon di Napoli. (Ren)