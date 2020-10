Abruzzo: Marcozzi (M5s), forzature regolamentari per convenzione con Napoli calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano le forzature del regolamento interno del Consiglio regionale da parte del centrodestra per l'approvazione della variazione di bilancio sulla convenzione col Napoli Calcio. Oggi, durante i lavori della commissione Bilancio, ne abbiamo avuta l'ennesima prova. Il presidente D'Incecco (Lega), infatti, ha provato a far passare il provvedimento di soppiatto, inserendolo attraverso un sistema di 'scatole cinesi' di progetti di legge, col solo scopo di inserire la discussione e la votazione fuori sacco. In spregio alle difficoltà che in questo momento gli abruzzesi stanno attraversando a seguito della violenta recrudescenza della pandemia da Covid, esprimo tutti i miei dubbi sulle modalità con cui i lavori vengono tenuti da remoto". Lo sostiene la consigliera Sara Marcozzi capogruppo in Consiglio regionale per il M5s che nei giorni scorsi aveva già depositato una serie di esposti per denunciare l'anomalia dell'accordo, per cinque anni al costo di 1,2 milioni a stagione, tra la regione Abruzzo e la società calcistica per ospitare a Castel di Sangro(Aq) il ritiro della formazione azzurra. (segue) (Gru)