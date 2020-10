Whirlpool: assessore Buonanno, non chiudete lo stabilimento di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vogliamo credere che il 31 ottobre si consumi davvero la chiusura dello stabilimento di Whirlpool di via Argine a Napoli. La fabbrica è presidio di legalità e di valori legati ad un raro senso di comunità. Whirlpool Napoli non è solo uno stabilimento, ma anche un reale strumento di mantenimento del livello di coesione sociale che in questo momento nessuno può permettersi di lasciare inutilizzato". Lo ha affermato in una nota l'assessore al lavoro del Comune di Napoli Monica Buonano: "Siamo a meno di 48 ore dall'incontro al Mise decisivo per le sorti della vertenza e dell'azienda: sono quarantotto ore di attesa per oltre quattrocento famiglie, che diventano milleduecento con l'indotto, che aspettano da diciassette mesi il rispetto di un accordo siglato ai massimi livelli istituzionali. Ebbene, questi sono numeri che per qualcuno restano nella linearità della matematica ma che per i lavoratori di Whirlpool Napoli significano la lacerante attesa di una risposta. E non sono i soli: resta con il fiato sospeso l'intera città di Napoli, che si stringe attorno ai suoi lavoratori, lanciando un appello a governo, sindacati e azienda: non chiudete". (segue) (Ren)