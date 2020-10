Ercolano (Na): Buonajuto, sindaco non è uno sceriffo, non chiuderò strade e piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non chiuderò strade e piazze, chi pensa che l'ordine pubblico sia responsabilità dei sindaci non ha mai fatto l'amministratore locale". Lo ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e neo vicepresidente nazionale Anci – Associazione nazionale comuni italiani, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli". Sulla polemica per il Dpcm e l'indicazione ai sindaci di disporre le chiusure di strade o piazze Bonajuto non ha dubbi: "partiamo da un presupposto: un manuale contro il covid non lo fornisce nessuno. Adesso è diverso, è assurdo che il governo emani un Dpcm senza ascoltare i sindaci. Nella prima proposta era previsto un coprifuoco per strade e piazze dove ci sono assembramenti dando responsabilità ai sindaci con la polizia municipale. Chi ha proposto questa dinamica non ha mai fatto l'amministratore locale nemmeno per un giorno. Ben venga la proposta di Decaro e che le istituzioni parlino ascoltando i sindaci, in tal modo si raddrizza la rotta". Buonajuto, poi, prende posizione contro i sindaci "sceriffi": "Basta rispettare la legge e le competenze. L'ordine pubblico però non può essere coordinato dal sindaco, non facciamoci prendere dalla fretta e dall'allarmismo: ognuno con le sue competenze". (segue) (Ren)