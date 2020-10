Terzo settore: commercialisti e Csv Napoli, insieme per valorizzare le esperienze locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti partenopei, ha sottolineato: "La recente riforma del Terzo settore ha previsto, di fatto, un coinvolgimento sempre maggiore di dottori commercialisti ed esperti contabili chiamati ad affiancare attivamente chi opera in questo ambito, suggerendo, tra le altre cose, le opzioni per una valorizzazione delle attività previste sul territorio. Anche in questo campo diventeremo dunque consulenti a 360 gradi, accompagnando i nostri clienti nel loro percorso di crescita. Ci auguriamo che il protocollo d'intesa con Csv Napoli possa accelerare ulteriormente questo progetto". Il direttore del Csv Napoli, Giovanna De Rosa, ha aggiunto: "La Riforma del Terzo Settore, ormai entrata nel vivo, impone a tutti noi sempre più acquisizione di competenze. In questa ottica, la collaborazione già in essere con l'Odcec napoletano si è rivelata utilissima e proficua. Con questo ulteriore passo formalizziamo uno spazio di confronto per condividere le criticità e le opportunità derivanti dalla piena attuazione della Riforma del Terzo settore". (Ren)