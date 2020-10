Abruzzo: Marcozzi (M5s), forzature regolamentari per convenzione con Napoli calcio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra che il centrodestra - ha aggiunto Marcozzi - abbia scambiato l'utilizzo dei sistemi online per lo svolgimento dei lavori, in uno strumento atto a restringere le prerogative delle opposizioni, costantemente lasciate inascoltate. Ricordo a tutta la maggioranza Lega, Fd'I e Forza Italia, che sulla convenzione col Napoli Calcio e tutte le relative potenziali illegittimità da me riscontrate, ho già depositato un esposto alla Corte dei Conti, all'Anac e alla procura della Repubblica. Alla luce di questi atteggiamenti, sono pronta a integrarlo esponendo tutti i miei dubbi sulla correttezza con cui è stato affrontato l'iter di approvazione all'interno del Consiglio regionale". (Gru)