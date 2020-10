Campania: Iannone (Fd'I), coprifuoco De Luca è fallimento, se ne assuma responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “De Luca deve assumersi la responsabilità di essere giunti al coprifuoco; deve assumersi la responsabilità della mancanza di medici; deve assumersi la responsabilità di tutto quello che andava fatto da marzo ad ottobre e non è stato fatto. Soltanto propaganda, dirette Facebook a terrore unificato ed ordinanze confuse. L’unica sua strategia è stata di natura elettorale, per quanto riguarda sanità ed economia ha fatto la buona di Dio, come si dice in Campania. Oggi il re è nudo e ai campani resta solo la truffa elettorale che hanno subito". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.(Ren)