Covid: Zinzi (Lega), ora ci aspettiamo responsabilità da De Luca e maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo denunciamo da mesi: l'impreparazione del sistema sanitario regionale di fronte al picco di contagi avrebbe presto avuto ricadute gravi per la salute dei cittadini. I nostri medici, infermieri e operatori sanitari continuano a stare sul fronte, mentre in questi mesi De Luca e il suo governo regionale non hanno saputo costruire una rete di protezione efficace". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano della Lega Gianpiero Zinzi: "Le testimonianze dei medici in questi giorni lo confermano, tanto che ad un certo punto c'è stato finanche il tentativo di impedire loro di parlare con la stampa. De Luca avrebbe dovuto programmare in estate questi due mesi e invece, complice la campagna elettorale e il tana libera tutti, siamo a ridosso di un baratro dal quale usciremo solo con una linea comune. Questo è il tempo delle responsabilità. Come Lega siamo pronti a dare il nostro contributo con idee e proposte". (Ren)