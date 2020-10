Piemonte: prevenzione tumori femminili, al via collaborazione Consiglio regionale-Fondazione di Candiolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Life is pink" è la campagna di prevenzione, sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sul cancro a favore della lotta contro i tumori femminili, promossa dalla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, a cui anche il Consiglio regionale ha aderito nell’ambito del mese “rosa” di ottobre. Il Consiglio regionale del Piemonte, da sempre impegnato attraverso le proprie articolazioni nelle iniziative a tutela della salute e del benessere dei cittadini, ha voluto assumere anche in questa occasione un doveroso ruolo attivo sostenendo l’attività della Fondazione di Candiolo in un anno in cui, a causa della pandemia, molte donne hanno rinviato screening e controlli preziosi.I consiglieri regionali, presenti alla consueta seduta d’aula, hanno acquistato e indossato la maglietta ufficiale di LIFE IS PINK con il cuore rosa, che connota la campagna per il sostegno alla ricerca sul tumore al seno e posteranno sulla loro immagine profilo di facebook, il “motivo LIFE IS PINK #SOSTIENICANDIOLO. I fondi raccolti serviranno per finanziare una campagna di screening gratuiti all’Istituto di Candiolo per prevenire e combattere i principali tumori che colpiscono le donne. “Quest’anno come Consiglio regionale - afferma il presidente del Consiglio Stefano Allasia - abbiamo deciso di aderire al mese “rosa” della prevenzione del tumore al seno, attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per diffondere la cultura della tutela della salute. La pandemia ha certamente limitato l'attitudine alla prevenzione ed è proprio per questo che in un momento cosi difficile, l'iniziativa assume una valenza ancora più importante. L’augurio è che l’adesione di questa Istituzione alla campagna della Fondazione Candiolo possa ulteriormente rafforzare l’impatto e la diffusione della cultura della prevenzione e contribuire alla raccolta fondi. Una collaborazione, quella avviata oggi con la Fondazione Candiolo che il Consiglio regionale intende proseguire anche nei mesi a venire proprio sul tema della prevenzione. A novembre - conclude il presidente - l’assemblea legislativa sarà infatti impegnata nella promozione e sensibilizzazione della prevenzione del tumore alla prostata. (segue) (Rpi)